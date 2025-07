È sempre Cartabianca stasera in tv | le anticipazioni e gli argomenti

Bianca Berlinguer conduce oggi, martedì 15 luglio, in prima serata su Rete 4, l'ultima puntata della stagione 20242025 di "È sempre Cartabianca". Un appuntamento denso con l'obiettivo puntato sui grandi problemi geopolitici che stanno riscrivendo gli equilibri mondiali. Analisi, confronti e idee. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: cartabianca - stasera - anticipazioni - argomenti

Stasera salta E’ Sempre Cartabianca per indisposizione della conduttrice - E’ Sempre Cartabianca salta all’ultimo. La prevista puntata di questa sera, martedì 6 maggio 2025, con il talk del martedì di Rete 4 non va in onda per indisposizione di Bianca Berlinguer, costretta al forfait.

Stasera salta Cartabianca per indisposizione della conduttrice. Al suo posto Il Miglio Verde - The post Stasera salta Cartabianca per indisposizione della conduttrice. Al suo posto Il Miglio Verde appeared first on Davide Maggio.

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 29 aprile su Rete 4 - È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 29 aprile 2025 su Rete 4. Questa sera, martedì 29 aprile 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia.

Stasera torna in TV "Bla Bla Baby", con Alessandro Preziosi nei panni di Luca, un ex surfista di 45 anni costretto a lavorare in un asilo nido aziendale della Green Light. Affrontando ogni giorno il caos infantile insieme alle colleghe Celeste e Doriana, la vita di Vai su Facebook

È sempre Cartabianca, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti; È sempre Cartabianca, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti; È sempre Cartabianca, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti.

È sempre Cartabianca, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti - Bianca Berlinguer e i suoi ospiti dibattono sulla visita a Washington di Netanyahu e sullo scontro Trump- Scrive today.it

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 8 luglio su Rete 4 - È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera, martedì 8 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 ... Lo riporta tpi.it