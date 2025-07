Una doppia vetrina per il Team Soudal in Val Pusteria e in Germania, e alla squadra pratese di mountain bike è mancata soltanto la vittoria. Chiara Gualandi ha lottato per la vittoria in Val Pusteria, Adelheid Morath ha brillato davanti al suo pubblico in Germania con un terzo posto, mentre Sandra Mairhofer ha difeso la seconda posizione nella classifica generale e Dario Cherchi ha conquistato la sua prima Top 10 in Coppa del Mondo. Infine il colombiano Leonardo ha conquistato con una prova coraggiosa, punti mondiali nonostante le difficoltà fisiche. Un weekend movimentato per il team di Montemurlo con la Südtirol Dolomiti Superbike, e la foresta nera di Kirchzarten in Germania su un percorso di 118 km con 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Team Soudal, la forma c’è . Ma manca il successo