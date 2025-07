Abbronzati, sorridenti, rilassati. Gli Aquilotti, ritemprate le forze con oltre un mese di vacanze estive dopo la grande delusione del primo giugno, si sono ritrovati ieri in riva al Golfo per le attività preliminari pre-ritiro. Tutti gli atleti tesserati, con le sole eccezioni degli ‘esuberi’ Moutinho, Serpe, Cugnata e Antonucci che hanno concordato con la società di non fare la preparazione con la squadra aquilotta in attesa di altra destinazione, hanno svolto i test fisici e le visite mediche nel centro FK di Aulla di Riccardo Contigliani e al Cmd di Santo Stefano Magra. Oggi il ritrovo a Follo con la ripresa dell’attività atletica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aquilotti al pre-ritiro. Oggi in campo a Follo