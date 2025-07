L’Empoli coltiva il suo bel vivaio Agli ordini del tecnico Pagliuca sette azzurrini della primavera a caccia di un posto in prima squadra

di Simone Cioni EMPOLI Sul gruppo che si sta allenando agli ordini di Guido Pagliuca, c’è appeso il cartello "lavori in corso". L’attuale rosa azzurra è infatti destinata a cambiare molto da qui all’inizio del campionato, ma nel frattempo questa prima parte di ritiro rappresenta una grande occasione per tanti giovani di mettersi in mostra e conquistare un posto nell’organico definitivo 2025-‘26. È sicuramente il caso dei sette ragazzi provenienti dalla Primavera azzurra. Partiamo dalla difesa dove figurano il centrale polacco Dawid Bembnista (‘07) e il jolly belga Jeremy Moray (‘06). Il primo è arrivato a Monteboro a febbraio del 2023 dal Szczecin e nell’ultima stagione ha collezionato 19 presenze e un gol con la Primavera, pur allenandosi costantemente con la Prima Squadra con cui è stato anche convocato in alcune circostanze in partite ufficiali senza per altro esordire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Empoli coltiva il suo bel vivaio. Agli ordini del tecnico Pagliuca sette azzurrini della primavera a caccia di un posto in prima squadra

