Crociere lusso Msc nuove navi costruite da Fincantieri | investimento da 3,5 miliardi di euro

Celebrati nel cantiere di Sestri Ponente il varo tecnico di Explora III, la cerimonia della moneta di Explora IV e il taglio della lamiera di Explora V. L’intera flotta del brand di lusso, costruita da Fincantieri e composta da sei unità - di cui due già in servizio - sarà operativa entro tre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Crociere lusso Msc, nuove navi costruite da Fincantieri: investimento da 3,5 miliardi di euro

Explora Journeys, brand della crociere di lusso di Msc, segna la tripletta nel cantiere di Sestri Ponente di Fincantieri. Explora III, IV e V espanderanno la flotta. Anna Nash, presidente di Explora Journey: "Si tratta di navi straordinarie. Siamo vicini alla piena cap

