Paura al Parco di Monza incidente tra due auto | 3 in ospedale

Monza, 15 luglio 2025 – Paura al Parco di Monza. Ieri pomeriggio, intorno alle 16 e un quarto, un incidente ha rotto la quiete del parco lungo il viale che taglia in due il polmone verde monzese. Due auto coinvolte e tre persone ferite: due donne di 50 e 70 anni e un uomo di 72. Una squadra del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco è intervenuta in viale Cavriga con un'Autopompa Serbatoio dalla sede centrale di Monza. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati, mentre il personale sanitario di AREU ha preso in carico i feriti, trasportati con un'ambulanza in codice verde al Policlinico di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura al Parco di Monza, incidente tra due auto: 3 in ospedale

In questa notizia si parla di: monza - parco - paura - incidente

