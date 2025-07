Non più solo hotel a ore. A Napoli prende sempre più piede un nuovo fenomeno: micro-spazi romantici in affitto per poche ore, tra dolci personalizzati, luci soffuse e vasche idromassaggio. La città cambia volto e anche il modo di vivere l’amore. A Napoli si sta diffondendo una nuova tendenza che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it