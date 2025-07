Prampolini si impone al World Amateur.

Sabato scorso la tappa del World Amateur Golf Championship ha aperto il fine settimana agonistico del Golf Terre di Canossa. Leonardo Prampolini si √® imposto con 77 colpi. Luca Vecchi Fossa (69), Luciano Ferretti (65) e Massimo Marini (62) si sono imposti nelle categorie nette accumulando punti preziosi per la selezione che porter√† i migliori al Mondiale Amateur il prossimo autunno. Il giorno seguente i golfisti reggiani sono scesi nuovamente in campo nel Tecnofreight Golf Challenge. La competizione √® andata in scena con formula a coppie premiando i migliori con accesso alla finale che porter√† il miglior in Costa Blanca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

