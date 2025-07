Ex Ilva piano di decarbonizzazione per salvare Acciaierie d’Italia | impianti green dal 2033

Come da calendario, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha illustrato ieri a Roma il piano per la transizione ecologica degli stabilimenti ex Ilva, durante un incontro con rappresentanti sindacali, Regione Puglia, autoritĂ locali e portuali. Urso ha poi confermato che la gara per la cessione degli impianti sarĂ riaperta il primo agosto, per includere nuovi potenziali acquirenti oltre a Baku Steel, attuale interlocutore, con l’obiettivo di chiudere entro ottobre, passando poi al vaglio Antitrust e Golden power, e arrivare alla cessione definitiva all’inizio del 2026. Urso, come cambia la produzione a Taranto e Genova con i forni elettrici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ex Ilva, piano di decarbonizzazione per salvare Acciaierie d’Italia: impianti green dal 2033

In questa notizia si parla di: ilva - piano - impianti - decarbonizzazione

Piano ambientale ex Ilva, Bruxelles sollecita l’Italia sul mancato rispetto delle scadenze - La Commissione Europea continua a monitorare con attenzione la situazione ambientale dello stabilimento ex Ilva di Taranto, ma i risultati non sono ancora quelli attesi.

Piano ambientale ex Ilva, Bruxelles sollecita l’Italia sul mancato rispetto delle scadenze. Incontro ministero Lavoro-sindacati - La Commissione Europea continua a monitorare con attenzione la situazione ambientale dello stabilimento ex Ilva di Taranto, ma i risultati non sono ancora quelli attesi.

Ex Ilva, 4mila lavoratori a rischio: il piano del Governo - La questione dell’Ex Ilva è sempre più intricata. Non è bastata l’iniezione dello Stato di 200 milioni il mese scorso, le fabbriche sono ferme e le trattative con la società Baku Steel sono più complicate di quello che sembra.

Mentre il governo prepara il tavolo "decisivo" del 15 luglio, gli stabilimenti di Novi Ligure e Racconigi restano in bilico. Tra incognite sulla decarbonizzazione, dubbi sugli investitori e un piano industriale ballerino, per i 700 lavoratori piemontesi il tempo stringe Vai su Facebook

Ex Ilva, piano di decarbonizzazione per salvare Acciaierie d’Italia: impianti green dal 2033; Ex Ilva, il ministro Urso presenta il piano di decarbonizzazione. Ecco le condizioni per salvare Acciaierie d’Italia; Piano ex Ilva, tre forni elettrici a Taranto, uno a Genova. Il governo accelera sulla decarbonizzazione. Ma i cittadini e le associazioni dicono no all'accordo.

Ex Ilva, piano di decarbonizzazione per salvare Acciaierie d’Italia: impianti green dal 2033 - Il governo presenta la svolta green per l’ex Ilva, tra forni elettrici, Dri, gara da rifare e un confronto acceso tra sindacati e territori su gas e lavoro ... Lo riporta quifinanza.it

Ex Ilva, presentato il piano di decarbonizzazione: entro il 2029 primo forno elettrico - È iniziato verso le 18,15 l'incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy con i sindacati sull'ex Ilva di Taranto. Segnala msn.com