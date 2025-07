Galvagno rinuncia all' auto blu | da una settimana raggiunge Palazzo dei Normanni con i mezzi propri

Da oltre una settimana il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, raggiunge Palazzo dei Normanni di Palermo con mezzi propri, rinunciando all'auto blu. Galvagno è indagato dalla procura di Palermo per corruzione e peculato nell'inchiesta che ha acceso i riflettori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Inchiesta corruzione in Sicilia, La Vardera a Fanpage: "Auto blu per comprarsi il kebab, Galvagno si dimetta" - L'inchiesta per corruzione in Sicilia agita FdI. "Quello che sta succedendo al Parlamento siciliano - con l'indagine sul presidente Galvagno - è assolutamente incredibile", dice a Fanpage.

