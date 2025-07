Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas dà i numeri Mastrangelo si prende il ‘5’

L’ Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha comunicato quelli che saranno i numeri di maglia dei propri giocatori per la stagione 2526. Il palleggiatore Simone Porro giocherà con la 6, dopo che lo scorso anno a Reggio Emilia aveva il 4. Cambio di numero anche per Roberto Mastrangelo, che dopo avere avuto il 9 nelle sue esperienze a Lagonegro e a Cuneo quest’anno indosserà il 5. L’opposto Gabriele Nelli confermerà il numero 11 già indossato in quella che è stata la sua prima stagione in biancoblu. L’altro opposto Leonardo Rocca avrà il 2, come lo scorso anno a San Donà di Piave in A3. Luigi Randazzo si terrà il numero 18, e sarà la sua ottava stagione con questo numero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

