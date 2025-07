Villa San Giovanni Santoro presenta interrogazione su taglio alberi nel torrente Santa Trada

In un momento in cui in Europa si lavora a un testo legislativo di contrasto alla deforestazione, a Villa San Giovanni emergono preoccupazioni per scelte locali che rischiano di compromettere irreversibilmente l’ambiente e la fauna urbana. A sollevare la questione è il consigliere di minoranza di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: villa - giovanni - santoro - presenta

Giovanni Villa è il nuovo presidente dell’Avis provinciale - Nella serata del 22 aprile presso la sede dell’Avis Provinciale in via Nino Bixio 2, il consiglio direttivo ha eletto il nuovo presidente, Giovanni Villa.

Erosione costiera, finanziato lo studio specialistico al Comune di Villa San Giovanni - "Con decreto n. 5384 dell’11 aprile scorso, il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria ha finanziato al Comune di Villa San Giovanni lo studio specialistico sugli aspetti morfo-dinamici e sui fenomeni di erosione costiera".

Salute pubblica a Villa San Giovanni, il monito di FI: "Si faccia la manutenzione dei defibrillatori" - "Villa San Giovanni non è cardio-protetta. Da cittadini, oltre che da medici, ci sentiamo in dovere di denunciare questo stato di cose per prevenire l’insorgere di episodi drammatici che si potrebbero facilmente evitare.

Stretto di Messina incontra il Comune di Villa San Giovanni: focus su cantieri e viabilità : Prosegue l’impegno della società Stretto di Messina nel dialogo con il territorio. Nella mattinata di ieri, a Villa San Giovanni, si è svolto un incontro richiesto dalla Commissi Vai su Facebook

Lo forza rigenerante di un anno sabbatico: Salvatore Bianco riapre Il Comandante; Galina Genis, chi è: scarpe, auto dorate e la lite con i vicini per l'aria condizionata; Confcommercio, si è dimesso il presidente Giovanni Santoro.

Santoro (FI): "Villa San Giovanni continua a subire gli effetti di scelte scellerate" - "Mentre in Europa si lavora a un testo legislativo di contrasto alla deforestazione, Villa San Giovanni continua a subire gli effetti di scelte scellerate, frutto di una politica distratta e distante ... Riporta reggiotv.it

Arriva il condono-lampo per la villa di Santoro - il Giornale - Problema: c’è un abuso e la regolarizzazione viene negata da 23 anni. Scrive ilgiornale.it