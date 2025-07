In Valle d’Aosta è di casa, quasi più che a Toano: per Simone Corsini cambia la distanza ma non il risultato, perché dopo aver vinto due edizioni del Gran Trail Courmayeur di 100 chilometri, si è imposto nel GTC55, prova da 55 chilometri e 3.800 metri di dislivello positivo. L’atleta reggiano ha vinto in 5h33’43“, precedendo di pochi secondi il bielorusso Uladzimir Yakubouski, secondo in 5h34’19 e Alessandro Macellaro, terzo in 5h34’46“. Partiti da Courmayeur alle 7 di mattina, i tre atleti di testa hanno mantenuto un ritmo sostenuto lungo tutto il tracciato, passando quasi in simultanea ai principali punti di controllo: Youlaz (km 14,8), Lago Combal (km 34,6) e Rifugio Maison Vieille (km 43,1). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corsini re di Courmayeur. Suo il trail da 55 chilometri: "Ho superato i problemi"