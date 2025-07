Si è chiusa trionfalmente la stagione nel campionato di A2 di bocce della Cipolla d’Oro Montesanto. La formazione della bocciofila di Potenza Picena ha vinto lo spareggio promozione contro la Mister Energy, squadra della provincia di Salerno, conquistando così un posto nella massima serie delle bocce. Una gioia immensa per Maurizio Ascani, presidente della società e giocatore della squadra, oltre che per coach Sauro Petrelli, passato alla direzione tecnica nonostante sia ancora un validissimo atleta di categoria A. Per la Montesanto si tratta di un ritorno in serie A meritatissimo. La Cipolla d’Oro aveva infatti concluso al secondo posto il girone 2 della serie A2 con 38 punti, frutto di dodici vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bocce A2. Vinto lo spareggio. Montesanto in A1