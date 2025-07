La Bastiglia di re Luigi Macron e la ghigliottina a Marine Le Pen.

Il 14 luglio, tra parate militari e bandiere tricolori, Emmanuel Macron festeggia la Repubblica e prova anche a mostrarsi protagonista sulla scena internazionale. Stavolta il bersaglio è Donald Trump: un gioco complicato, perché mentre Macron alza la voce con Washington, la Francia continua a perdere terreno in Africa, in modo clamoroso. I militari francesi sono stati cacciati uno dopo l'altro da Mali, Burkina Faso e Niger e Parigi ha dovuto assistere impotente alla crescente influenza russa nella sua ex "Françafrique". Una disfatta geopolitica che mina la credibilità del presidente francese quando pretende di dare lezioni al resto del mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

