Italia rovente balzo folle delle temperature | dove si suda di più nelle prossime ore

Meteo, caldo in aumento: l’Italia nella morsa dell’estate pop – L’estate si fa sentire e lo fa in grande stile. Da lunedì 14 luglio, l’anticiclone è tornato protagonista sulla scena italiana, portando cieli sereni, stabilità e una netta impennata delle temperature. Ma attenzione: sul confine nord della pressione alta, le correnti umide atlantiche non si arrendono e potrebbero scatenare qualche rovescio, specialmente sulle Alpi. Estate vera, ma con qualche sorpresa: il sole domina, ma non sarà tutto relax sotto l’ombrellone. Scopriamo insieme dove il caldo farà davvero sul serio e quali sono le zone da tenere d’occhio! Meteo, caldo in aumento: fino a 38 gradi in Italia, ecco dove. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

