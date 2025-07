Elicotteri di giorno e di notte sopra Erba e Albavilla | cosa è successo

Domenica pomeriggio, a partire dalle 13 circa, sono scattate le ricerche con un grande dispiegamento di uomini e mezzi, come segnalato anche da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). In campo sono intervenuti gli elicotteri del 118, il soccorso alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: elicotteri - giorno - notte - sopra

? Vale la pena rischiare la vita per un bagno nel fiume?!? Trovo allucinante quanto sta accadendo lungo il Brenta a Campo San Martino (Padova), dove decine di persone ogni giorno ignorano i divieti di balneazione che - ricordo - sono stati appos Vai su Facebook

Sardegna, soccorso aereo: elicottero del 15° Stormo recupera uomo in difficoltà su una scogliera; Scontro aereo-elicottero, Trump: Il BlackHawk volava troppo in alto e ha abbattuto il jet civile - Corpi dei militari recuperati da elicottero; Elicotteri militari in volo giorno e notte, la base di Aviano diventa un caso. Residenti furiosi: Ora basta.

Elicotteri militari in sorvolo di notte, allarme tra gli abitanti ... - È accaduto mercoledì, con tante persone allarmate a chiedersi cosa stesse succedendo. Secondo ilgazzettino.it

Elicotteri militari in volo giorno e notte, la base di Aviano diventa ... - I cittadini non ne possono più del volo radente degli elicotteri sulle abitazioni di giorno e sera ... Da notizie.tiscali.it