L’allievo Cannavò potrebbe sfidare il maestro Stellone. Le due strade, nella prossima stagione, si separeranno infatti per l’ennesima volta ma in questo caso non è da escludere uno scontro da avversari. Dopo che i due si erano già incontrati nella stagione 1819 a Palermo, con Stellone che diede ad un giovanissimo Kevin l’opportunità di esordire in serie B con la maglia della sua città natale, la stagione scorsa per Cannavò è stata quella della definitiva consacrazione. Arretrato ad esterno di centrocampo, grazie a una delle tante intuizioni stelloniane, è diventato uno tra i principali protagonisti della storica stagione vissina, ponendosi con cinque gol e sei assist sotto la luce dei riflettori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vis, Cannavò va a Brescia. Coppa Italia a metà agosto