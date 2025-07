Pallanuoto juniores Rari Campione d’Italia Verona va ko in finale

La Rari Nantes Florentia aggiunge un’altra perla alle sue squadre di pallanuoto. Dopo la formazione maschile di serie A che ha conquistato una meritata salvezza e quella femminile che, dopo un solo anno di B è risalita in A2, arriva ora il trionfo dalla Juniores B maschile che si è laureata campione d’Italia al termine di un percorso entusiasmante che premia non solo il talento e l’impegno dei ragazzi guidati da Marta Colaiocco ma anche la visione lungimirante della societĂ di Lungarno Ferrucci. Un titolo, fra l’altro, che ha il sapore del riscatto per il settebello gigliato, capace di trasformare la delusione per la mancata qualificazione alle finali Juniores A di inizio stagione in nuova energia e consapevolezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

