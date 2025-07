Ceci N' Est Pas Un Chapiteau un innovativo evento artistico che si terrà ad Arezzo martedì 22 luglio

Arezzo, 15 luglio 2025 – Sottosopra asd è lieta di annunciare 2025, presso la sede della scuola di circo in Via Pievan Landi 42. Un'iniziativa che tra workshop e cabaret di arte varia si propone di sovvertire l'immaginario comune del tendone da circo, trasformandolo in un dinamico punto di incontro e contaminazione tra arti performative, visive e sensoriali. Ispirato al celebre quadro di René Magritte "Il tradimento delle immagini (Ceci n'est pas une pipe)", l'evento invita il pubblico a una riflessione sulla natura dell'arte e della percezione, suggerendo che ciò che vediamo è spesso una rappresentazione simbolica, non la realtà oggettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ceci N'Est Pas Un Chapiteau", un innovativo evento artistico che si terrà ad Arezzo martedì 22 luglio

In questa notizia si parla di: luglio - arezzo - ceci - chapiteau

13 luglio, Pupo inizia da Arezzo il tour mondiale per i 50 anni di carriera - Firenze, 13 luglio 2025 – Un compleanno e un anniversario speciali: il 2025 segna per Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, non solo i 70 anni d'età , ma anche i 50 anni di carriera.

Arezzo, sgomberata l’ex area Lebole: trovati otto occupanti abusivi. A luglio passerà al gruppo Bertelli (Prada) - Si è svolto questa mattina un intervento interforze presso l’ex area industriale Lebole di Arezzo, finalizzato al controllo dello stato degli immobili e all’accertamento della presenza di eventuali occupanti abusivi.

Francesco Arezzo, un italiano alla guida del Rotary International: entrerà in carica il 1° luglio - Francesco Arezzo, socio del Rotary Club di Ragusa, Italia, è stato selezionato come Presidente del Rotary International per l’anno rotariano 2025/2026 e assumerà l’incarico il 1° luglio 2025.

Ceci N'Est Pas Un Chapiteau, un innovativo evento artistico che si terrà ad Arezzo martedì 22 luglio; Sport e Politiche giovanili.

"Ceci N'Est Pas Un Chapiteau", un innovativo evento artistico che si terrà ad Arezzo martedì 22 luglio - Un'iniziativa che tra workshop e cabaret di arte varia si propone di sovvertire l'immaginario comune del tendone da circo, trasformandolo in un dinamico punto di incontro e contaminazione tra arti per ... Segnala lanazione.it

Meteo Arezzo Giornaliero » iLMeteo.it - Arezzo, Giovedì 10 Luglio: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima di 14°C e massima di 29°C. Da ilmeteo.it