Laterina Medievale | di Ferro e di Fuoco

Arezzo, 15 luglio 2025 – Il Castello di Laterina torna al suo antico splendore con la Festa Medievale, che a fine Luglio ci affascina con atmosfere travolgenti ormai da quasi 20 anni. La tradizionale Festa verrĂ anticipata da eventi a tema medievale: sabato 19 e domenica 20 Luglio saranno infatti organizzate due serate con cena con delitto, conferenze e caccia al tesoro per aspettare insieme la vera e propria Festa Medievale del fine settimana successivo. Tanti i protagonisti dell’edizione 2025, in programma per i giorni 25, 26 e 27 Luglio: gli amici guerrieri della Compagnia della Spada ed i loro combattimenti mozzafiato, le immancabili performance delle Bestie di Bacco e l’affezionata presenza del Centro di Rievocazione Storica CittĂ di Montevarchi e della Compagnia de Monteguarco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Laterina Medievale: di Ferro e di Fuoco”

In questa notizia si parla di: medievale - laterina - ferro - fuoco

Laterina Pergine Valdarno: ottenuto un importante contributo regionale per la manifestazione Laterina Medievale - Arezzo, 7 maggio 2025 –  Laterina Pergine Valdarno: ottenuto un importante contributo regionale per la manifestazione Laterina Medievale Il sindaco Tassini: “la coprogettazione, messa in campo fra associazione La Rocca e amministrazione comunale, è lo strumento giusto per valorizzare al meglio questa manifestazione”.

“Laterina Medievale: di Ferro e di Fuoco”; Laterina Medievale, di ferro e di fuoco; Laterina Medievale - Di Ferro e di Fuoco.

“Laterina Medievale: di Ferro e di Fuoco” - Laterina Medievale fa parte delle Manifestazioni storiche della Toscana e gode del patrocinio del Comune di Laterina Pergine Valdarno, con cui è realizzato in co- lanazione.it scrive

Di ferro e di fuoco, Laterina torna Medievale - la Nazione - Di Ferro e di Fuoco è la Festa Medievale che si svolge come ogni anno a Laterina nell’ultimo fine settimana di luglio Appuntamento nel centro storico fino a stasera ... Secondo lanazione.it