A Monza il mercatino natalizio serale con negozi aperti animazione e street food ma in versione estiva

A Monza il mercatino di Natale ma in versione estiva. E sotto le stelle. Dopo il successo della manifestazione di dicembre, quando la strada era stata trasformata in un villaggio natalizio con giochi, musica, danze e street food, giovedì 17 luglio arriva l’iniziativa "Via Rota sotto le stelle". 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - mercatino - natalizio - street

Monza, lo shopping al giovedì anche col mercatino natalizio in versione estiva; I 5 mercatini di Natale più belli (già a aperti) tra Monza e la Brianza; IL VILLAGGIO DI NATALE.

Monza, lo shopping al giovedì anche col mercatino “natalizio” in versione estiva - L’estate monzese è più che mai decisa a brillare anche nelle periferie cittadine per sottolineare il valore sociale dei negozi di vicinato che non sono delle se ... Si legge su msn.com

I migliori mercatini di Natale in Lombardia nel 2023: dove visitare i ... - Fino al 7 gennaio la magia del Natale è assicurata anche a Monza dove non manca il Villaggio di Natale allestito tra piazza Carducci, largo IV Novembre e piazza San ... Secondo fanpage.it