Prezzo oro in aumento Spot a 3.361,98 dollari

Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata ( Gold spot ) passa di mano a 3.361,98 dollari l'oncia con un aumento dello 0,55% mentre l' oro con consegna ad agosto (Comex) passa di mano a 3.370,60 dollari l'oncia con un avanzamento dello 0,34%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo oro in aumento, Spot a 3.361,98 dollari

In questa notizia si parla di: aumento - dollari - prezzo - spot

Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 64,30 dollari - Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno passa di mano a 64,30 dollari al barile con una crescita dello 0,99% mentre il Brent sempre con consegna a giugno è scambiato a 68,07 dollari al barile con un avanzamento dello 0,93%.

Prezzo oro in aumento, Spot scambiato a 3.250,60 dollari - Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.

Euro in lieve aumento a 1,1543 dollari - Euro in lieve aumento rispetto al dollaro questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1543 dollari con un aumento dello 0,24% e a 161,5300 yen con una flessione dello 0,41%.

"Ognuno paga il prezzo della propria ignoranza" Vai su Facebook

Prezzo oro in aumento, Spot a 3.361,98 dollari; Questo grafico indica un aumento del 30% nel prezzo del Bitcoin in arrivo: analisi tecnica; Prezzo oro on aumento, Spot a 3.289,95 dollari.

Prezzo oro in aumento, Spot a 3.361,98 dollari - Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3. Segnala ansa.it

Prezzo oro on aumento, Spot a 3.289,95 dollari - Tiscali Notizie - Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: ... Si legge su notizie.tiscali.it