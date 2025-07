Grosso | Il rigore del 2006? Ancora non ho parole Esordio con Conte alla Juve mi teneva fuori

Il tecnico neroverde, campione del mondo in Germania, al debutto in Serie A da allenatore: "A Frosinone sentivo di dover cambiare, qui ho più certezze. Con Antonio a Torino finii in tribuna dopo un paio di partite, ci parlai e.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

