Un "punto della situazione" come lo ha chiamato Christian Storci, ma soprattutto un momento di grande positivitĂ per la proprietĂ di Modena Volley che nel dimostrarsi soddisfatta per la trattativa che ha portato Tizi-Oualou sotto la Ghirlandina ha parlato anche di De Cecco, Sanguinetti, campagna abbonamenti. L’addio a De Cecco. "Lo avevamo detto – le parole di Storci – tutti si dovevano sentire in discussione". Il non detto, ovviamente, è che in discussione e da parecchio tempo c’era anche e soprattutto lui. "Il primo passo è stato fatto, ora proseguiremo con gli altri", ha proseguito. Detto questo l’operazione di buonuscita per De Cecco, connessa all’arrivo di Tizi-Oualou è stata economicamente circa a saldo zero rispetto a una permanenza dell’argentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Storci e Casadei raccontano tutto: "Tizi-Oualou? Sognava Modena"