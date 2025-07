Ascd Avis Faenza trionfa alla Granfondo Casartelli e al Campionato Nazionale UISP Cicloturismo a Forlì. Si è disputata lo scorso 6 luglio la Granfondo ‘La Casartelli’, gara che per la prima volta si è corsa sulle colline di Forlì – Cesena. Una corsa voluta dalla moglie Annalisa e dal figlio Marco per far ricordare Fabio a Forlì, città a cui il ciclista, deceduto nel 1995 a 25 anni durante una tappa del Tour de France a causa di una caduta, era molto legato. Forlì è infatti la città in cui è nata la moglie del campione olimpico di Barcellona 1992 e dove per molti anni si è allenato e ha conosciuto tante persone che ancora oggi lo ricordano con grande affetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. L’Avis Faenza fa doppietta a Forlì