Sabato scorso, in attesa che i lavori di rifacimento del percorso arrivino alla conclusione, soci e amici del Golf Castelfalfi si sono ritrovati al Golf Bellosguardo Vinci per una gara a squadre di quattro giocatori. Divertimento e amicizia si sono uniti all'agonismo. Hanno vinto Debora Stebler, Tim Wade, Carla Bella e Matthias Stebler (25) che hanno superato di misura Mauro Collodi, Roberto Castelli, Gino Antonelli e Piero Salvadori. Al Golf Montelupo i giocatori sono scesi in campo per il secondo dei quattro appuntamenti con le 13 buche di Nencini Sport, circuito di gare giocate sulla distanza ridotta.

Il Golf Bellosguardo ospita gli amici di Castelfalfi. Gara a squadre tra agonismo e divertimento