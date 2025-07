Dopo gli arrivi le partenze dolorose I Portuali salutano Elia Santoni il vicepresidente | | Un ragazzo che ha contribuito a pagine importanti

Dopo l’annuncio del nuovo allenatore Antonello Mancini (e del suo staff, il vice Francesco Curzi e il preparatore atletico Tiziano Bozzi ) arrivato la scorsa settimana, ieri i Portuali Dorica hanno reso note alcune partenze in vista della prossima stagione in Promozione. AI saluti: Elia Santoni, Francesco Agostinelli, Vittorio Guzzini, Leonardo Fabiani, Filippo Tavoni, Ilies Trabelsi, Tommaso Cingolani, Tommaso Galeotti, Yari Altieri e Giulio Pangrazi. "La società , con la presente nota, intende ringraziare pubblicamente quei ragazzi che hanno indossato con orgoglio, senso di appartenenza e passione la nostra maglia e che nella stagione 2025-2026 intraprenderanno altre avventure", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dopo gli arrivi, le partenze dolorose. I Portuali salutano Elia Santoni, il vicepresidente:: "Un ragazzo che ha contribuito a pagine importanti»

In questa notizia si parla di: partenze - portuali - elia - santoni

Tempo di saluti in casa Portuali Dorica; FALCONARESE. Mercato esplosivo: per mister Ceccarelli 9 volti nuovi; Portuali al lavoro dal 1° agosto, sei le amichevoli in programma.

Dopo gli arrivi, le partenze dolorose. I Portuali salutano Elia Santoni, il vicepresidente:: "Un ragazzo che ha contribuito a pagine importanti» - Dopo l’annuncio del nuovo allenatore Antonello Mancini (e del suo staff, il vice Francesco Curzi e il preparatore ... Riporta sport.quotidiano.net

Inflitte quattro giornate a Elia Santoni (Portuali) per condotta ... - Squalifiche e polemiche nel calcio dilettantistico marchigiano: Santoni dei Portuali Ancona punito per condotta ingiuriosa, ricorso del Tolentino e altre sanzioni. Si legge su ilrestodelcarlino.it