Il gas parte in leggero ribasso -0,5% a 35 euro al Megawattora

Prezzo del gas in lieve calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad agosto ha aperto in ribasso dello 0,5% a 35,2 euro al Megawattora.

L'euro parte in ribasso (-0,5%) sul dollaro a quota 1,133 - L'euro è in calo questa mattina sul dollaro. La moneta unica europea scende dello 0,5% a 1,133 dollari.

