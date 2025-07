Operazione anti-corruzione delle Fiamme Gialle al comune di Sorrento. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) sta dando esecuzione in queste ore a 16 ordinanze di misura cautelare (in carcere e ai domiciliari), emesse dal gip su richiesta della Procura, nei confronti dell’ex sindaco Massimo Coppola, di funzionari e dirigenti del Comune e di alcuni imprenditori. Le accuse sono di corruzione, peculato e turbata libertà degli incanti, in relazione ad una pluralità di appalti pubblici affidati dal Comune di Sorrento negli anni dal 2022 al 2024. L’operazione fa seguito all’arresto del primo cittadino di Sorrento lo scorso 21 maggio 2025 dopo essere stato sorpreso mentre riceveva mazzetta da un imprenditore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corruzione al Comune di Sorrento: 16 arresti per appalti truccati