Sinner tallona Alcaraz nella classifica dei guadagni! Che balzo nel Prize Money Ranking | il portafoglio dei rivali

Jannik Sinner ha guadagnato tre milioni di sterline (circa 3,5 milioni di euro) vincendo Wimbledon 2025. Si tratta di un assegno considerevole che certifica l’importanza e il prestigio del torneo iconico per eccellenza nel panorama tennistico, degno riconoscimento per avere alzato al cielo l’ambita coppa sull’erba londinese. Il fuoriclasse altoatesino ha messo le mani sul secondo Slam della stagione dopo l’apoteosi agli Australian Open e si è così issato a quota 8,43 milioni di dollari statunitensi (circa 7,21 milioni di euro) nel Prize Money Ranking, la classifica dei guadagni stagionali. Il numero 1 del mondo occupa il secondo posto nella speciale graduatoria e indubbiamente pesa l’assenza di tre mesi dal circuito dovuta alla squalifica che ha dovuto scontare tra inizio febbraio e inizio maggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner tallona Alcaraz nella classifica dei guadagni! Che balzo nel Prize Money Ranking: il portafoglio dei rivali

