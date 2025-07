Negli ultimi tempi, la scena politica italiana non ha visto grandi scossoni. I due principali partiti sembrano aver stabilizzato il loro consenso, con Fratelli d’Italia che continua a mantenere una solida posizione sopra il 30%, ma senza guadagnare nuovi consensi. Da parte sua, il Partito Democratico non è riuscito a superare il 22-23%, rimanendo sostanzialmente fermo. Il Movimento 5 Stelle, invece, è l’unica forza politica che ha registrato un incremento significativo, mentre nel centrodestra si assiste all’ennesimo sorpasso della Lega su Forza Italia. I dati provengono dall’ultimo sondaggio politico condotto da Swg per il Tg La7, che confronta i risultati con quelli ottenuti il 16 giugno, mostrando l’andamento degli ultimi trenta giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici, il big cala all’improvviso: ma c’è chi ne approfitta subito. La rimonta a sorpresa