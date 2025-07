Nike ha regalato a Jannik Sinner un paio di sneaker decisamente rare

Con la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner non si è solamente portato a casa la soddisfazione di essere il primo italiano ad aver trionfato nel torneo inglese, ma qualcosa di ancora piĂą esclusivo. No, non stiamo parlando degli oltre 60 milioni di euro destinati al vincitore della finale, ma di un paio di sneaker che Nike ha scelto di inviare a uno dei suoi atleti di punta. Nelle ore successive all’incontro, dopo i festeggiamenti di rito e i tradizionali balli in smoking, Jannik Sinner ha voluto ringraziare Nike attraverso le sue Instagram Stories. Il motivo? Un paio di Vomero Premium gialle, ricevute dal tennista italiano con diversi mesi di anticipo rispetto all’uscita nei negozi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Nike ha regalato a Jannik Sinner un paio di sneaker decisamente rare

