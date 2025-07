Che delusione Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon cosa è successo al ritorno in Italia

C’era grande attesa oggi all’aeroporto di Bolzano, dove un centinaio di persone si erano radunate fin dal primo pomeriggio, con il sogno di vedere da vicino il protagonista di un’impresa epocale per il tennis italiano. Molti erano ragazzi, altri famiglie intere, tutti con lo sguardo puntato verso la pista, pronti a salutare con entusiasmo il primo italiano ad aver trionfato a Wimbledon. Ma l’attesa si è trasformata presto in delusione: Jannik Sinner non è mai sceso dal jet privato che lo aveva riportato in patria dopo il successo londinese. Alle 16.20, l’aereo era effettivamente atterrato, ma invece di sbarcare e concedersi ai fan per qualche foto o autografo, il campione ha proseguito il viaggio senza nemmeno mettere piede a terra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: delusione - jannik - sinner - wimbledon

Carlos Alcaraz vince gli Internazionali d'Italia: delusione per Jannik Sinner sconfitto in finale al Foro Italico - È Carlos Alcaraz il vincitore degli Internazionali d'Italia. Oggi, domenica 18 maggio, il campione spagnolo ha battuto Jannik Sinner in 2 set, con il punteggio di 7-6, 6-1.

“Con la super top model”. Jannik Sinner, novità sentimentali dopo la delusione di Roma - “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. La celebre frase di Antonello Venditti, colonna sonora immortale per molte storie d’amore, sembra calzare a pennello per descrivere ciò che potrebbe stare accadendo nella vita privata di Jannik Sinner.

Jannik Sinner pronto per Halle e Wimbledon dopo la delusione di Parigi - Un paio di giorni di vacanza e poi Jannik Sinner (nella foto) tornerà a Montecarlo. Nell’agenda dell’altoatesino prima c’è il torneo di Halle, un Atp 500 che si disputerà in Germania tra il 16 ed il 22 giugno e poi c’è lo Slam britannico di Wimbledon che andrà in scena dal 30 giugno al 13 luglio.

Jannik Sinner torna a vincere, diventando il primo italiano a diventare re di Wimbledon. A 35 giorni dalla delusione di Parigi, arriva il riscatto sull'erba di Londra: il tennista #numero1 del mondo batte in 4 set #CarlosAlcaraz e consolida la leadership mo Vai su Facebook

Il troppo entusiasmo fa male. L'Italia che parte da favorita e che vive bella bolla dell'auto compiacimento rischia la delusione a @Wimbledon. E soprattutto rischia grosso Jannik Sinner: ve lo spiego qui. Vai su X

Sinner-Djokovic a Wimbledon: l'esame di maturità di Jannik. L'ora del grande match; Sinner atterra a Bolzano ma riparte subito con il jet privato, la delusione dei fan in attesa: «È sceso solo il fratello»; Il trono di Sinner a Wimbledon: “Ora sono felice”.

Wimbledon: Sinner nella storia, batte Alcaraz in 4 set e trionfa sull'erba di Londra - vendetta di Londra, sorride l'erba di Londra al tennista n. Riporta ansa.it

Wimbledon non basta, stop alla festa per Sinner: la delusione brucia tantissimo - Non c'è solo festa in casa Sinner dopo il successo di Wimbledon ma resta forte un rimpianto per il numero uno del mondo ... Si legge su milanlive.it