Cristiano Ronaldo torna in Serie A | ci sono già le cifre

Dall’Al Nassr di nuovo in Italia, svolta clamorosa per CR7: i dettagli di una pista sorprendente che accende all’improvviso la sessione di trattative 40 anni e oltre, e non sentirli. Cristiano Ronaldo vuole continuare a giocare e a divertirsi, sentendosi ancora competitivo. E in effetti, la sua classe non subisce l’impatto dell’anagrafe, che sia con la maglia dell’Al Nassr o della nazionale portoghese. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Un esempio di professionalitĂ e longevitĂ calcistica che lascia il segno. Al punto che si era ipotizzato di vederlo in campo al Mondiale per Club con contratto a gettone per qualcuna delle societĂ coinvolte, idea che poi non si è concretizzata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Cristiano Ronaldo torna in Serie A: ci sono giĂ le cifre

“Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo” - 2025-05-27 09:17:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Mario Balotelli Mantieni attivo.

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Pioli non parteciperĂ alla Champions asiatica nella prossima stagione, un risultato negativo che ha scatenato la rabbia dei tifosi.

Cristiano Ronaldo, i 1000 gol sempre più vicini ma terzo anno consecutivo senza trofei - Cristiano Ronaldo concentratissimo sull’obiettivo dei 1000 gol, ma al costo delle vittorie di squadre: terza stagione senza titoli per CR7 Cristiano Ronaldo continua a segnare a raffica con l’Al-Nassr, ma dopo tre stagioni in Arabia Saudita non è riuscito a sollevare neanche un trofeo di rilievo.

Con l'arrivo di Modric, la Serie A torna ad accogliere un giocatore capace di trionfare nella classifica del Pallone d'Oro: l'ultimo prima del croato era stato Cristiano Ronaldo Vai su X

7 years ago today, Cristiano Ronaldo left Real Madrid to join Juventus in a deal worth ÂŁ95m: ? 134 games 101 goals ? 22 assists 2x Serie A 1x Coppa Italia 2x Supercoppa Italiana Vai su Facebook

Il Pallone d'Oro torna in Serie A: l'ultimo prima di Modric era stato Cristiano Ronaldo; Con Modric il Pallone d’Oro torna in Serie A: mancava dai tempi di Ronaldo; Ronaldo torna in Serie A? La clamorosa ipotesi stuzzica i bookmaker: ecco dove può andare.

Cristiano Ronaldo torna in Serie A: ci sono già le cifre - Il fuoriclasse portoghese potrebbe vivere una nuova avventura in Serie A: la suggestione di calciomercato prende forma ... Secondo calciomercato.it

Con Modric il Pallone d’Oro torna in Serie A: mancava dai tempi di Ronaldo - Grazie al trasferimento di Luka Modric al Milan, un Pallone d'Oro torna in Serie A dopo 7 anni. Lo riporta gianlucadimarzio.com