I Tre Allegri Ragazzi Morti salgono in quota tappa del tour a Piancavallo

Continua il fitto tour estivo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che fino alle fine di luglio attraverserĂ i principali festival italiani e alcune location d’eccezione, come l’area verde delle piste da sci invernali della baita La Genzianella di Piancavallo dove la band approderĂ il 20 di questo mese. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: allegri - ragazzi - morti - tour

ARF! Festival del Fumetto Dal 23 al 25 maggio con i concerti di Tre Allegri Ragazzi Morti e Piotta - ARF! Festival del Fumetto Dal 23 al 25 maggio con i concerti di Tre Allegri Ragazzi Morti e Piotta Giunto alla sua undicesima edizione, dal 23 al 25 maggio 2025 alla Pelanda del Mattatoio e alla Città dell’Altra Economia di Roma torna  ARF! Festival, la festa di chi ama, scrive, disegna, legge e respira fumetti: tre intensissimi giorni di «Storie, Segni & Disegni» per un’immersione totale nella Nona Arte, nel cuore del Testaccio, quartiere-simbolo del fermento creativo della Capitale! ARF! è il Festival del Fumetto di Roma che da quest’anno proporrà più ospiti internazionali che mai, star del Fumetto, della Musica e del Cinema, il ritorno delle Masterclass e nuovi format  come BEST NINE  e 2 grandi concerti live, il venerdì e il sabato sera.

Roma: ARF! Festival del Fumetto Dal 23 al 25 maggio con i concerti di Tre Allegri Ragazzi Morti e Piotta - Giunto alla sua undicesima edizione, dal 23 al 25 maggio 2025 alla Pelanda del Mattatoio e alla Città dell’Altra Economia di Roma torna ARF! Festival, la festa di chi ama, scrive, disegna, legge e respira fumetti: tre intensissimi giorni di «Storie, Segni & Disegni» per un’immersione totale nella Nona Arte, nel cuore del Testaccio, quartiere-simbolo del fermento creativo della Capitale!ARF! è il Festival del Fumetto di Roma che da quest’anno proporrà più ospiti internazionali che mai, star del Fumetto, della Musica e del Cinema, il ritorno delle Masterclass e nuovi format come BEST NINE e 2 grandi concerti live, il venerdì e il sabato sera.

Tre Allegri Ragazzi Morti live a Salerno: il 27 giugno arriva il rock mascherato al Limen Festival - La band più iconica della scena alternativa italiana fa tappa in Campania con un live attesissimo: i Tre Allegri Ragazzi Morti saranno protagonisti sul palco del Limen Festival a Salerno, per una serata che promette energia pura, travestimenti e rock’n’roll inconfondibile.

Continua il fitto tour estivo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che fino alla fine di luglio attraverserà i principali festival italiani e alcune location d’eccezione. Giovedì 10 luglio a Firenze al parco delle Cascine con ingresso gratuito. Vai su Facebook

Tre Allegri Ragazzi Morti prosegue il tour estivo; “Tre allegri ragazzi morti” in Concerto alla ROCCA di Fano; I Tre Allegri Ragazzi Morti alla Rocca Malatestiana di Fano: «Il nostro rock vi travolgerà ».

I Tre Allegri Ragazzi Morti alla Rocca Malatestiana di Fano: «Il nostro rock vi travolgerà» - Secondo anno di tour con il nuovo album per i Tre Allegri Ragazzi Morti che saranno sul palco della Rocca Malatestiana di Fano stasera alle 21. Segnala msn.com

Tre Allegri Ragazzi Morti prosegue il tour estivo - A Firenze giovedì 10 luglio allo Spazio Ultravox con ingresso libero ... Da controradio.it