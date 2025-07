Perizia psichiatrica su Chiara Petrolini | incarico affidato a due super esperte

Il Tribunale ha nominato i due periti che dovranno valutare, attraverso una perizia psichiatrica, lo stato mentale di Chiara Petrolini, la ventiduenne di Vignale di Traversetolo che sta sostenendo il processo in Corte di assise a Parma. È imputata di duplice omicidio premeditato e soppressione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Neonati sepolti, Chiara Petrolini verso il processo. Ipotesi perizia psichiatrica per la studentessa - A poco meno di tre mesi dalla chiusura indagini, la Procura di Parma ha chiesto il rinvio a giudizio per Chiara Petrolini e il giudice per l’udienza preliminare ha fissato l’udienza preliminare per Chiara Petrolini, venerdì 16 maggio.

La Corte ha disposto la perizia psichiatrica per Chiara Petrolini. L'ex fidanzato si è costituito parte civile nel processo. #Quartogrado Vai su X

Caso Traversetolo: al via il processo a Chiara Petrolini, disposta la perizia psichiatrica #aggiornamento #mattino5 Vai su Facebook

“Chi è Chiara Petrolini?”, i giudici dispongono la perizia psichiatrica dopo la richiesta della difesa - La Corte d'Assise di Parma ha disposto la perizia psichiatrica per la studentessa accusata dell'omicidio dei due figli neonati. Da ilfattoquotidiano.it

Chiara Petrolini, perizia psichiatrica per la studentessa che seppellì in giardino i suoi due neonati - È iniziato così il processo alla 21enne di Traversetolo, in provincia di Parma, che deve rispondere di duplice omicidio. Riporta msn.com