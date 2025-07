Mediobanca-MPS | Il Duello del Secolo che Ridefinisce la Finanza Italiana

Quando il potere incontra l'eleganza: Alberto Nagel sfida il sistema in una partita che va oltre i numeri Il mondo della finanza italiana è in fermento; da ieri, lunedì 14 luglio, è partita l'operazione più importante del risiko bancario nazionale: l'offerta pubblica di scambio (OPS) di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca. Un'operazione che

L'offerta di Mediobanca su Banca Generali: cosa cambia per la finanza italiana - Un annuncio che arriva in un momento in cui si stanno ridisegnando gli equilibri della finanza italiana.

Finanza: Mediobanca lancia offerta pubblica di scambio sul totale di Banca Generali - Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi.

Mediobanca lancia l'offerta su Banca Generali, mossa nel risiko della finanza - Mediobanca presenta un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali.

Da oggi via all’Ops su Mediobanca, parte la sfida per il controllo; Banche, il duello tra Unicredit e Banco Bpm: Castagna paga di più, adesso tocca a Orcel; Unicredit entra in Mediobanca: Orcel tra mercato e Governo.

Così cambierà Mediobanca. E la finanza italiana - La probabile riuscita dell’Ops tra le azioni del Montepaschi e quelle di Mediobanca, con il primo che pone la seconda sotto il suo controllo, ... Riporta huffingtonpost.it

Mps, al via l’offerta per conquistare Mediobanca. Una lunga corsa fino all’8 settembre - È iniziata l’offerta di scambio: otto settimane di tempo per prendere il controllo dell’ex salotto buono della finanza italiana, con vista sulle Assicurazioni Generali. Secondo msn.com