La fabbrica dei Palloni d'oro apre i cancelli a re Modric.

I cancelli della fabbrica dei Palloni d'oro hanno riaperto ieri mattina per accogliere l'ultimo esponente della nobile schiatta. Si tratta di Luka Modric, 39 anni all'anagrafe (compirà 40 anni a settembre), reduce dai trionfi di Madrid con il mitico Real scanditi lungo 13 anni, 6 le Champions league alzate e il Pallone d'oro conquistato nel 2018. È il settimo della serie dei Palloni d'oro arrivati a Milanello col trofeo già in bacheca (Paolo Rossi, JJ Papin, Baggio, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho i precedenti) mentre sono stati addirittura otto i campioni premiati nel corso della loro carriera in rossonero (Rivera, 3 volte Van Basten, Gullit, Weah, Shevchenko e Kakà).

