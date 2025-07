Accordo con El Aynaoui la Roma accelera | pronta l’offerta per il Lens

Metà luglio e Roma ancora priva di nuovi volti dalle parti di Trigoria, un qualcosa che non piace a Gasperini e a cui Massara sta prontamente cercando di porre rimedio. Serve tempo ai giocatori per assimilare il credo calcistico del nuovo tecnico, e consegnarli per tempo i rinforzi necessari ad una stagione da protagonisti risulta vitale: nella notte la prima offerta giallorossa per Wesley e conseguente risposta del Flamengo, ma non è l’unica pista calda, visto che a centrocampo decolla l’idea Neil El Aynaoui. Fino ad ora il franco-marocchino ha ricoperto il ruolo di alternativa a Richard Rios, la prima scelta per andare a sostituire un Paredes tornato in patria nel suo Boca Juniors, ma a quanto pare risulta essere un ragionamento non del tutto veritiero: Fabrizio Romano segnala un accordo totale tra Roma e giocatore per un contratto di 5 anni, chiaro segno di come El Aynaoui sia pronto a dire sì al progetto giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

