Il fine settimana su più fronti del Ferrara Triathlon Club Zambelli terza Badan e Boscolo ok in Germania

Sabato 12 luglio a Camugnano (Bo) è andato in scena il Triathlon di Suviana su distanza olimpica, per il Ferrara Triathlon Club era presente in campo femminile Zambelli Cinzia (cat. M4), che porta a casa un altro podio di categoria arrivando terza; in campo maschile invece concludono la gara con ottime prestazioni Sgarzi Dario (24° cat. M2), Quintabà Lorenzo (18° cat. M4), Ferioli Roger (37° cat. M3) e Guidetti Andrea (26° cat. M4). Domenica 13 luglio su distanza sprint a Ledro (Tn) ha preso il via l'undicesima edizione del Ledroman, più di 900 gli atleti presenti.

