Bonomi Group | fatturato record a 376 milioni nuovi stabilimenti a Gussago e in America

Fatturato record a 375,9 milioni di euro, più di un migliaio di dipendenti di cui il 95% assunti a tempo indeterminato, 11 unità produttive per una superficie totale di oltre 261mila metri quadrati, 8 unità commerciali in tutto il mondo, più di 100 i Paesi con i quali sono stati avviati rapporti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Bonomi Group, dagli investimenti la spinta per il record; Fatturato record da 331 milioni di euro: l'azienda è pronta a una nuova acquisizione; Bonomi Group, un record tira l’altro: nuovi investimenti per 120 milioni.

Fatturato record a 375,9 milioni di euro, più di un migliaio di dipendenti di cui il 95% assunti a tempo indeterminato, 11 unità produttive per una superficie totale di oltre 261mila metri quadrati, 8

Se in termini geografici è da qui che arriva la spinta principale del gruppo, al nuovo record di ricavi con uno scatto a doppia cifra a 380 milioni, il massimo storico, questo esito è in realtà ...