Affascinante, accattivante ma anche complicato. Il ritiro in Argentina, nel centro federale di di Ezeiza, intitolato a Lionel Messi, è sicuramente qualcosa di nuovo per i biancorossi e ha attirato l’attenzione nazionale. Non ci sarebbe stato nessun ma nel caso in cui la squadra fosse stata al completo. E invece la lontananza crea qualche intoppo con il mercato, perché i calciatori trattati dalla società biancorossa difficilmente potranno poi raggiungere la squadra che si sta preparando con Vincenzo Cangelosi. Il termine massimo è più o meno questa settimana, per chi dovesse accettare l’offerta del Perugia dopo il 20 luglio non ci saranno viaggi per raggiungere la sede argentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia L’Argentina "complica" il mercato

Mercato Juventus, dall’Argentina non hanno dubbi: anche i bianconeri sul fuoriclasse del Fluminense - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, dall’Argentina non hanno dubbi: anche i bianconeri sul fuoriclasse del Fluminense.

Milan tra DS, panchina e mercato: il diavolo pesca in Argentina? Intanto Furlani… - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, mercoledì 30 aprile 2025: tra DS e calciomercato

Mercato Inter, la strategia per l’estate: dai preferiti in attacco alla difesa. Poi c’è quel nome tornato a circolare in Argentina… - di Redazione Mercato Inter, la strategia per l’estate: dai preferiti in attacco alla difesa. Poi c’è quel nome tornato a circolare in Argentina per il centrocampo.

Perugia L’Argentina "complica" il mercato - I calciatori in entrata dovrebbero raggiungere il ritiro: le trattative (già avviate) andranno chiuse a breve o si va a fine mese ... Secondo sport.quotidiano.net

Perugia, in Argentina con tanti nodi del mercato da sciogliere - Cielo coperto, tra 10 e 18 gradi, le condizioni meteo ieri (domenica 13 luglio) a Ezeiza, capoluogo del partido omonimo della provincia di Buenos Aires, sede del principale ... Si legge su ilmessaggero.it