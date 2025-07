A Villa Dante i laboratori di educazione finanziaria

In continuitĂ con il percorso educativo che Messina Social City porta avanti ogni giorno con bambini e ragazzi, il Centro Estivo  “Credo in me” di Villa Dante accoglie con entusiasmo la proposta del Gruppo Fire, che ha scelto di portare in Villa i laboratori di educazione finanziaria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it