Aquila salva Pantera.

Fumata bianca! La Lucchese ha una nuova proprietà . Come era facile prevedere, la Commissione, istituita dal Comune per esaminare le quattro proposte arrivate, ha deciso: sarà la Make Holding srl di Monterotondo, comune della città metropolitana di Roma, a rappresentare la città di Lucca nel prossimo campionato di Eccellenza, in sovrannumero. Pronostico, dunque, ampiamente rispettato. Il sindaco invierà , quindi, la lettera di accreditamento alla "Figc", come previsto dalle disposizioni federali, per consentire alla nuova società di iscriversi in sovrannumero al campionato di Eccellenza 2025-’26. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

