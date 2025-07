Ermal Meta per le Summer Nights del Palmanova Village

Nuovo appuntamento con le Summer Nights di Palmanova Village che coinvolgono il pubblico con la magia dello spettacolo dal vivo, con negozi, ristoranti e bar aperti fino a tardi e con speciali sconti per lo shopping serale.¬†Venerd√¨ 18 luglio alle 21 salir√† sul palco Ermal Meta, cantautore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Ermal Meta: ‚ÄúNon ho una sola figlia ma tre. Ecco perch√© non lo avevo mai detto prima‚ÄĚ - Che una primogenita venga al mondo avendo gi√† due sorelle √® un caso eccezionale ma √® proprio quello che √® capitato a Fortuna Marie, nata a giugno 2024, e che pensavamo fosse la prima figlia di Ermal Meta.

Porto Rubino 2025 con Ermal Meta, Levante, Aiello, Fabi, Clementino - Il programma completo dell’edizione 2025 di Porto Rubino che si prepara a incantare ancora una volta le coste pugliesi.

Ermal Meta: ‚ÄúPresto con noi anche le due figlie adottate in Albania‚ÄĚ - Diventato pap√† di Fortuna il 18 giugno del 2024, Ermal Meta ha da poco rivelato a Vanity Fair di essere in realt√† gi√† diventato padre tre anni fa: ‚ÄúLa mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finora sono state in un orfanotrofio in Albania ‚Äď ha spiegato il cantante, che vedremo sul palco del Concertone del 1¬į maggio nei panni di conduttore con Noemi e BigMama ‚Äst Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle.

Tornano, per il terzo anno consecutivo, le Summer Nights di Land of Fashion. Ospite, venerdì 11 luglio, Ermal Meta Vai su Facebook

Ermal Meta a Palmanova Village per le Summer Nights 2025; Il Mantova Village di Bagnolo si accende di musica e shopping; Michele Bravi, J-Ax ed Ermal Meta: le Summer Nights del Puglia Village di Molfetta. ‚ÄúEventi gratuiti‚ÄĚ.

Ermal Meta apre ‚ÄúParole e Musica‚ÄĚ al Mantova Village - Bagnolo San Vito Quando il sole tramonta Mantova Village si accende di musica. Scrive vocedimantova.it

Palinuro Summer 2025: Ermal Meta tra musica e letteratura - Presenterà il suo romanzo e offrirà un esclusivo momento musicale ... Come scrive infocilento.it