De Bruyne e Napoli sono due poli opposti ma con lui gli azzurri saranno ancora più da Premier Gazzetta

Kevin De Bruyne è arrivato a Napoli e oggi incontrerĂ il tecnico Antonio Conte al centro sportivo di Castel Volturno, prima di partire per il ritiro a Dimaro. De Bruyne e Napoli due poli opposti. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport scrive: Kevin è sbarcato a Capodichino domenica sera e ieri ha pensato bene di godersi l’ultimo giorno di vacanza insieme alla moglie Michele. Blitz a Capri in barca, poi la sorpresa al rientro all’hotel, poco distante dalla zona del porto. All’esterno della struttura c’erano un gruppo di tifosi ad attenderlo e Kevin è stato inseguito fin dentro la hall. Un eccesso di passione e entusiasmo, inevitabile vista l’importanza del giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne e Napoli sono due poli opposti, ma con lui gli azzurri saranno ancora piĂą da Premier (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: bruyne - napoli - poli - opposti

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

“De Bruyne al Napoli? Non fa il titolare”, Fedele spiazza ancora: l’ha detto davvero - Le parole di Fedele sull’affare De Bruyne non lasciano scampo a polemiche, con dure critiche rivolte verso l’operazione di mercato L’interessamento del Napoli per Kevin De Bruyne, calciatore del Manchester City, ha acceso sicuramente interesse.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità sul fronte De Bruyne. Dopo il pari rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida decisiva per lo scudetto.

De Bruyne e Napoli sono due poli opposti, ma con lui gli azzurri saranno ancora più da Premier (Gazzetta); CorSport - Il Napoli può solo pregare a San Gennaro per la qualificazione in Conference League.

De Bruyne scopre Napoli: l'abbraccio dei fan e un blitz a Capri. Oggi l'incontro con Conte - Stamattina è atteso a Castel Volturno per i test fisici. gazzetta.it scrive

De Bruyne-Napoli, le tappe di una trattativa storica - De Bruyne (Imago) De Laurentiis: “Lo vogliamo” L’obiettivo De Bruyne non era tanto nascosto in casa Napoli, come confermato dal presidente Aurelio De Laurentiis: “La nostra intenzione è di prenderlo, ... Secondo gianlucadimarzio.com