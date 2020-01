Lobotka, l’erede di Hamsik si presenta: “Ecco perché ho scelto Napoli” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiStanislav Lobotka da poche ore è diventato un giocatore del Napoli dopo l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis. Dai canali ufficiali della federcalcio slovacca, arrivano le prime parole del centrocampista, tradotte in anteprima da ‘Gonfialarete.com’. L’approdo in Serie A: “È vero che mi trasferirò dalla Spagna alla Serie A, ma principalmente mi trasferirò in un club di maggior spessore e che punta a obiettivi più importanti; è un passo in avanti per la mia carriera. Arrivo in un club che ha una storia diversa, più importante. E poi i tifosi, qui vivono per il calcio e questa è una cosa bellissima. Il motivo principale per cui ho fatto questa scelta però, è che il Napoli gioca con abitudine nelle competizioni europee e questo è quello che volevo e che prima non avevo. La trattativa è stata lunga. E’ iniziata negli ... Leggi la notizia su anteprima24

