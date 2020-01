L’insensata campagna contro l’abuso di alcol tra le donne: “È sessista”. E la Regione Sicilia la ritira (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una campagna pubblicata sul portale Costruire Salute, dell’Assessorato Salute Sicilia e che dovrebbe sensibilizzare contro l’abuso di alcol da parte delle donne ha fatto scoppiare la polemica. “Quali sono le dosi giuste di alcol per la donna?”. La risposta è nella controversa immagine oggetto della polemica. La campagna è comparsa due giorni fa sul sito istituzionale “Costruire Salute” ed è stata rimossa dopo appena 24 ore per la sollevazione di cittadini, associazioni di donne e medici sui social. Una campagna giudicata “sessista”, “di cattivo gusto”, persino “scientificamente infondata”. Da Carola alla nazionale femminile: gli uomini italiani hanno un problema con le donne forti? Tutti i giorni si parla di sessismo, dell’impegno per non strumentalizzare il corpo delle donne, e poi ci si ricasca come sempre. L’immagine scelta è inopportuna e troppo azzardata ... Leggi la notizia su tpi

