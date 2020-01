Lettera dei sindacati alla ministra Aspi, ora i dipendenti hanno paura (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’avvicinarsi delle regionali in Emilia Romagna e Calabria e i mal di pancia interni al Movimento 5 Stelle stanno facendo crescere il rischio di una revoca delle concessioni autostradali in capo ad Autostrade per l’Italia, tanto che già ieri S&P Global Ratings ha tagliato il merito di credito a breve e a lungo termine sia Atlantia Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Agenzia_Ansa : Svolta #BlackRock a favore del #clima . Lettera agli investitori, penalizzare chi non si converte alla sostenibilit… - EleonoraCerulli : RT @ansa_economia: Svolta Blackrock, il colosso dei fondi lancia la sfida pro-clima. Massicce riallocazioni asset. Una lettera agli investi… - GlobalTimeseu : RT @GlobalTimes_eu: A Sigmund Freud Küsnacht-Zurigo, 13. XII. 36 Schiedhaldenstrasse 33 (...)« Con che… -